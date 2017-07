Una estrella pop, una abogada rusa y Miss Universo, las conexiones de Trump con Moscú

El hijo del presidente, Donald Trump Jr y una abogada rusa, se reunieron en 2016 con el fin de conseguir información que dañase a Hillary Clinton e hiciese a Trump presidente. Dicho encuentro tuvo lugar en la Torre Trump, en plena precampaña por la carrera a la presidencia. El hijo de Trump acudió al encuentro ya conociendo que la abogada rusa pretendía dar información del Kremlin para torpedear a Clinton y así conseguir aupar a Trump hasta la presidencia, según ha revelado The New York Times.

Desde Rusia niegan cualquier intento de conspiración. La portavoz del Gobierno ha asegurado que no puede controlar todas las reuniones de sus abogados fuera de su país, negando cualquier intervención del Kremlin en la reunión. No obstante, las conexiones entre el clan Trump con los círculos de poder rusos se demuestran evidentes desde hace años. La trama de relaciones entre EEUU y Moscú pasa desde estrellas del pop ruso hasta oligarcas billonarios y tiene un punto en común: el certamen Miss Universo celebrado en 2013 en Moscú, del que Trump es propietario.

Para conocer cómo se forjaron las relaciones entre el Kremlin y la familia Trump hay que remontarse a 2013, en concreto a la celebración del certamen de belleza Miss Universo en Moscú. El famoso concurso habría sido la oportunidad perfecta para el magnate de establecer de una vez por todas sus negocios en territorio ruso, hasta entonces frustrados, según publica la prensa estadounidense.

Un tuit de Trump antes del certamen donde invitaba informalmente al propio Putin ya dejaba entrever cuán altas eran las miras de Trump para sus negocios en Rusia. "¿Créeis que Putin vendrá a Miss Universo en Noviembre en Moscú? Si viene, ¿se volverá mi nuevo mejor amigo?"

Do you think Putin will be going to The Miss Universe Pageant in November in Moscow - if so, will he become my new best friend?