EEUU asegura que Corea del Norte no tiene interés en dialogar

"Los responsables norcoreanos no han mostrado ningún indicio de que estén interesados o dispuestos a dialogar sobre la desnuclearización", ha indicado la portavoz del Departamento de Estado Heather Nauert.

"Estamos sondeando. Manténgase atentos", ha afirmado Tillerson en declaraciones a la prensa desde Pekín, donde se encuentra de visita oficial. "Preguntamos si quieren hablar. Tenemos líneas de comunicación con Pyonyang. No estamos en una situación de apagón", ha añadido, al tiempo que ha destacado la importancia de lograr una fórmula para reducir las tensiones con Corea del Norte.

El jefe de la Diplomacia estadounidense ha destacado que la comunicación tiene un carácter directo con los responsables norcoreanos y se ha referido a "dos o tres" canales abiertos. "Podemos hablar con ellos. Hablamos con ellos", ha añadido.

El objetivo de estos contactos es sencillamente saber de primera mano qué es lo que quiere negociar Corea del Norte. "Ni siquiera hemos llegado a eso aún", ha indicado Tillerson.

Esta revelación de Tillerson se produce tras un cruce de declaraciones bélicas entre Pyongyang y Washington. "Creo que la situación ahora mismo está un poco sobrecalentada. Creo que a todos les gustaría que se calmara", ha apuntado. "Obviamente ayudaría que Corea del Norte dejara de disparar misiles. Eso calmaría mucho las cosas", ha subrayado.

Tillerson se encuentra en China para preparar la próxima visita del presidente estadounidense, Donald Trump, al gigante asiático, prevista para el mes de noviembre. Precisamente, Tillerson ha expresado su satisfacción por el cambio de postura de China, ahora más dispuesta a aplicar las sanciones económicas contra Corea del Norte --el 90 por ciento del comercio norcoreano es con China-- tras percatarse que el programa nuclear y balístico norcoreano está muy avanzado.

"Creo que ellos también tienen la sensación de que estamos empezando a quedarnos sin tiempo y tenemos que cambiar la dinámica", ha añadido Tillerson.

Sin embargo, los propios analistas de los servicios secretos estadounidenses consideran que ningún nivel de presión forzará a Corea del Norte a renunciar a sus armas. Tillerson "funciona contra el punto de vista unido de nuestras agencias de inteligencia", ya que el líder norcoreano, Kim Jong Un, considera que sus misiles intercontinentales son "su billete de supervivencia", apuntó el jueves el senador Bob Corker.

Tillerson reconoce que Kim fundamenta su propia seguridad en sus armas nucleares y sus misiles y ha reiterado que Estados Unidos no aspira a derrocarle. "Mire. Nuestro objetivo es la desnuclearización. Nuestro objetivo no es deshacernos de usted. Nuestro objetivo no es hundir su régimen", ha argumentado Tillerson.

Tras reunirse con Tillerson, el presidente chino, Xi Jinping, ha dedicado unas palabras a Trump y ha asegurado que espera que la visita del mandatario estadounidense sea "maravillosa". "Los dos hemos mantenido una buena relación de trabajo y una amistad personal", ha asegurado Xi.