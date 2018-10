Duterte genera preocupación sobre su salud tras revelar que se ha sometido a pruebas médicas

Duterte debía asistir el miércoles a una reunión de Gobierno y a un acto oficial, pero no fue a ninguna de las dos citas. Interrogado por la prensa al respecto, el portavoz presidencial, Harry Roque, se limitó a decir que estaba disfrutando de "tiempo privado".

"Hace tres semanas me hice una endoscopia y una colonoscopia. Ayer tenía una reunión de Gobierno pero alguien le dijo a mi médico que había que repetir y coger algunas muestras. Estuve una hora en el (hospital) Cardinal Santos", ha contado en un acto con militares y policías en el palacio presidencial que ha sido televisado.

"No sé cómo estoy ahora físicamente, tendré que esperar (para saberlo), pero si es cáncer, es cáncer. Si está en la tercera fase, no habrá tratamiento. No prolongaré la agonía en esta oficina ni en ningún lado", ha declarado, según informa el diario filipino 'The Inquirer'.

El secretario ejecutivo del Gobierno, Salvador Medialdea, ha confirmado que Duterte se sometió el miércoles a una nueva colonoscopia, si bien incidió en que es una prueba que se realiza todos los años.

Famoso por su apretada agenda y sus largos discursos, las frecuentes ausencias de Duterte han activado las alarmas. Tras sus visitas del mes pasado a Israel y Jordania, dijo que el sol del desierto le había quemado cuando la prensa se fijó en la decoloración de su rostro.