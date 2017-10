Duterte reclama a los embajadores de la UE que abandonen Filipinas en 24 horas

"Que me escuchen los embajadores de esos países. Decidme, porque podemos cortar los canales diplomáticos mañana. Abandonad el país en 24 horas. Todos", ha dicho Duterte durante un discurso.

"No volváis a este país. No os necesitamos. ¿Queréis expulsarnos (de Naciones Unidas)? Intentadlo", ha resaltado, según ha informado el diario local 'The Philippines Star'.

Así, ha manifestado que la UE "está interfiriendo en el país". "Ya hemos superado la etapa de la colonización. No nos jodáis. Los países de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) podemos exportar entre nosotros", ha remachado.

Sin embargo, la Presidencia ha señalado que las declaraciones de Duterte iban dirigidas a un grupo de parlamentarios que, tal y como ha reconocido la propia Presidencia, no representa a la legación del bloque en la capital, Manila.

Esa delegación, integrada por siete miembros, pertenecía a Delegados Internacionales de la Alianza Progresista, quienes criticaron la 'guerra contra las drogas' y advirtieron de que Filipinas podría perder un acuerdo comercial preferente con la UE.

"La expresión de indignación del presidente (Duterte) es en reacción a las afirmaciones de una delegación de siete miembros (...) que se presentaron falsamente como una misión de la UE", ha dicho el portavoz de la Presidencia, Ernesto Abella.

Así, ha tildado de "irresponsables" las declaraciones de esta delegación, resaltando que Duterte quiere evitar "interferencias indebidas en los asuntos internos de Filipinas".

Por ello, Abella ha resaltado que las declaraciones del presidente dando un plazo a los embajadores de la UE para que abandonen el país deben entenderse en este contexto, sin dar más detalles al respecto.