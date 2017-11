Duterte asevera que se siente "insultado" por los comentarios de Trudeau sobre los DDHH en Filipinas

"No voy a explicarme. Es un insulto personal y oficial y es por eso que se me oye decir tacos, porque me cabrea", ha manifestado Duterte durante una rueda de prensa tras la ceremonia de clausura de la 31º cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), según ha informado la emisora de radio filipina ABS-CBN.

"Cuando eres un extranjero, no sabes con exactitud lo que está pasando en este país", ha aseverado el dirigente filipino en relación a las presuntas ejecuciones extrajudiciales y a la 'guerra contra las drogas' --dos cuestiones que han sido criticadas por Trudeau--.

Duterte, que ha insistido en que "sólo contestará al pueblo de la República de Filipinas", ha aseverado que los gobiernos y organizaciones extranjeras deberían tener en cuenta que pueden recibir información "falsa" sobre la 'guerra contra las drogas' de manos de "comunistas y opositores".

Trudeau, pese a haber denunciado que se producen asesinatos extrajudiciales en Filipinas, ha indicado que Duterte se ha mostrado receptivo a sus comentarios en la reunión que ambos han mantenido y ha afirmado que durante este encuentro se ha producido un intercambio de mensajes cordial y positivo.

"Hemos insistido en la necesidad de respetar la ley y, como siempre, hemos ofrecido el apoyo de Canadá como amigo para ayudar al Gobierno a avanzar en este aspecto", ha afirmado el primer ministro canadiense.

El Gobierno filipino ha asegurado que la Policía solo comete estos asesinatos para defenderse a sí misma durante las redadas antidrogas, aunque sus críticos han dicho que las ejecuciones se producen sin que se rindan cuentas.

Varios grupos de activistas a favor de los Derechos Humanos esperaban también que otros líderes de los participantes en esta cumbre se pronunciaran sobre la política contra las drogas que se practica en Filipinas.