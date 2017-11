Mundo

Duterte dirá a Trump que "no fastidie" si trata el estado de los DDHH en Filipinas durante su encuentro

"Que no fastidie. Ese es mi problema. Yo me ocupo de mi país", ha dicho, tras ser preguntado sobre cuál será su reacción si Trump saca el tema a colación durante su reunión, según ha informado el diario local 'The Philippines Star'.