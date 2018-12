Duque asegura que estaría dispuesto a firmar la extradición de 'Jesús Santrich'

"Sin duda alguna, firmaría la extradición de Santrich, pues hay una evidencia en el caso", ha afirmado Duque en una entrevista con la cadena RCN Radio, según ha recogido el diario 'El Espectador'.

"Si procede la extradición se debe mantener la cooperación mientras se cumpla la pena en Estados Unidos, con compromisos con la justicia colombiana", ha añadido.

Duque ha coincidido con las declaraciones del anterior presidente colombiano, Juan Manuel Santos, sobre las pruebas que afirman que presuntamente Santrich había negociado el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

"No extraditaré a nadie por delitos cometidos antes de la firma del acuerdo y con ocasión del conflicto. Ahora bien, si cumplido el debido proceso y con pruebas irrefutables hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla, previo concepto del Tribunal Supremo", señaló Santos.

'Jesús Santrich', que formaba parte de la cúpula de las FARC, fue detenido el pasado mes de abril en Bogotá a petición de Estados Unidos por, supuestamente, participar en la producción y distribución de unos 10.000 kilos de cocaína entre junio de 2017 y abril de 2018.

El delito se habría cometido después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, en 2016, por lo que, según establece dicho acuerdo, 'Jesús Santrich' debe someterse a la justicia ordinaria, no a la justicia transicional, más benévola con los exguerrilleros y otros actores del conflicto armado.