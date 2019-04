Duque dice que en sus ocho meses de Gobierno ha logrado reducir la violencia criminal y terrorista

Duque ha informado en Twitter de que "en lo que va de 2019 en Colombia hemos reducido el homicidio (6%), las lesiones personales (23%), los hurtos a residencias (21%), el hurto al comercio (49%), el hurto motocicletas (13%) y el hurto de automotores (10%)".

"De enero al 11 de abril de 2019, hemos reducido el terrorismo un 40%, la cifra más baja, en este mismo periodo, de los últimos cinco años", mientras que "las acciones subversivas se redujeron un 43%, la más baja también de los últimos cinco años, y el secuestro en un 30%", ha añadido.

También ha destacado que ha aumentado a cien los equipos de erradicación manual de los cultivos de coca alcanzando "la mayor cifra", con una media de 5.747 hectáreas, y "se han duplicado las incautaciones de base de coca (115%) e incrementado en un 62% las incautaciones de pasta de coca".

Duque ha apuntado que han subido igualmente las incautaciones de "insumos líquidos y sólidos", un 21 y un 13 por ciento, respectivamente, y la destrucción de "la infraestructura del negocio de la coca, como cristalizaderos y laboratorios, en más del 54%".

No obstante, se ha mostrado consciente de que "no es suficiente". "En el país que estamos construyendo no hay espacio para que los narcotraficantes dicten la vida de las personas, víctimas de su negocio", ha afirmado.

Tanto la ONU como el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) y las ONG han alertado de que Colombia sufre una nueva ola de violencia desde la firma del acuerdo de paz con las FARC debido a la lucha entre grupos rivales por ocupar el espacio de la antigua guerrilla.

Según en balance de 2018 publicado recientemente por el CICR, la situación humanitaria en Colombia "es ahora más compleja" que cuando se firmó la paz, en 2016, entre otras cosas porque hay cinco conflictos armados en marcha.