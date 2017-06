Así responde un reportero a los continuos ataques de Trump a los periodistas

La administración Trump continúa en su lucha constante contra los medios de comunicación. En esta ocasión, ha sido la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, ha seguido los pasos del presidente en su ataque a los periodistas.

El editor de The Sentinel Nespapers y colaborador de Playboy, Brian Karen, se ha enfrentado a la representante del gobierno estadounidense. “¡Venga ya!” gritó el periodista a la portavoz cuando esta generalizaba sobre la existencia de “noticias falsas” en relación a Donald Trump.

El incidente ocurrió cuando Huckabee Sanders criticaba a CNN por las informaciones que había publicado horas antes sobre la financiación del presidente. Los periodistas firmaron una información sobre la implicación rusa en la campaña de Trump basada en una sola fuente. Horas después dimitieron por no buscar una confirmación y la cadena aceptó su dimisión. La Casa Blanca aprovechaba el caso para atacar de nuevo a todos los periodistas.

So they caught Fake News CNN cold, but what about NBC, CBS & ABC? What about the failing @nytimes & @washingtonpost ? They are all Fake News!

"Creo que el bombardeo constante de noticias falsas contra el presidente ha provocado mucha de su frustración. Creo que es una vergüenza para el periodismo y para todos los medios de comunicación, porque si no se puede confiar en las noticias de los medios, esto es peligroso para América (...) Y esto está ocurriendo cada día" decía la portavoz.

En ese momento, Karen interrumpía sus palabras y respondía: "¡Maldita sea, venga ya! Está encendiendo a todo el mundo ahora mismo con esas palabras. Esta administración ha hecho lo mismo. Cualquiera de nosotros [los periodistas] somos sustituibles, si no lo hacemos bien la audiencia tiene la oportunidad de cambiar de canal o de no leernos. Pero usted ha sido elegida para servir por lo menos durante cuatro años" le espetó el editor.

