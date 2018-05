Mundo

http://www.teinteresa.es/mundo/Disidentes-cubanos-UE-ratifiquen-Cuba_0_2014598735.html

Disidentes cubanos piden a los países de la UE que no ratifiquen el acuerdo con Cuba

Un grupo de disidentes cubanos ha reclamado este lunes en Bruselas, en la víspera de la primera cumbre ministerial UE-Cuba, a los gobiernos europeos que aún no han ratificado el Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político con la isla que no lo hagan hasta que el régimen no detenga la represión y libere a los presos políticos.