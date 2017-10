Diputados republicanos anuncian la apertura de varias pesquisas sobre el acuerdo de uranio entre EEUU y Rusia

El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes --republicano por el estado de California--, ha indicado que se realizará una pesquisa sobre la negociación del acuerdo de uranio con Rusia por parte de Clinton.

"Quisiera saber si existe o no una investigación por parte del FBI, si existe o no una investigación del Departamento de Justicia y, si esta existe, por qué el Congreso no ha sido informado de este asunto", ha aseverado Nunes durante una rueda de prensa.

El acuerdo podría haber otorgado a Rusia el control de una empresa con intereses en la industria estadounidense del uranio, según ha informado la cadena de televisión ABC.

El anuncio sobre la apertura de la pesquisa ha cogido por sorpresa a los demócratas. El presidente del país, Donald Trump, ya había solicitado con anterioridad que se investigara el acuerdo sobre el uranio tras acusar a los medios de comunicación de ignorar el asunto.

La decisión ha sido considerada por muchos como una manera de desviar la atención de la investigación sobre una presunta interferencia de Moscú en la campaña electoral de Trump, así como en los comicios.

"Estas investigaciones se han indiciado basándose en motivos partidistas y no revelarán nada sobre la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016", ha aseverado el demócrata Adam Shiff.