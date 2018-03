Diputados de Fuerza Popular aseguran que "no tienen miedo" de lo que pueda decir Kenji Fujimori

"Si tiene algo, que lo diga de una vez, porque eso de estar amenazando no es correcto, querer tener al país en zozobra no es correcto. Nosotros no tenemos miedo de lo que él pueda decir", ha aseverado Becerril.

Los congresistas, que han indicado que la Comisión de Presupuesto del Parlamento "asigna presupuestos de forma arbitraria desde hace dos años", han rechazado que Kenji vaya a testificar en contra de su hermana y líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y han acusado a Kenji de querer ocultar lo que se ve en los vídeos difundidos por el partido.

En este sentido, Becerril ha cuestionado la actitud del exdiputado, que tal y como ha explicado no denunció ningún delito de corrupción con anterioridad, según ha recogido el diario local 'El Comercio'.

"Kenji quiere modificar el hecho que él ha estado metido en una organización criminal liderada por Pedro Pablo Kuczynski (PPK), donde ellos eran los que buscaban a los congresistas queriendo torcer su voluntad, eso es delito", ha declarado.

Reátegui, por su parte, ha destacado que Kenji "sale a hablar" por desesperación y ha asegurado que no existe temor en el seno de Fuerza Popular.

Los comentarios de los diputados han tenido lugar un día después de que Kenji se ofreciera a ser sometido "a todas las investigaciones necesarias" y ser testigo las veces que haga falta para "demostrar quiénes son los verdaderos corruptos" en Perú.

Dichas declaraciones se encuentran relacionadas con la pesquisa abierta contra su hermana Keiko, así como contra su partido, por su presunta implicación en una trama de blanqueo de capitales en el marco del escándalo 'Lava Jato'.