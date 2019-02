Diplomáticos canadienses denuncian al Gobierno por retrasar su evacuación de Cuba tras los supuestos ataques

La principal queja tiene que ver con la reacción de las autoridades canadienses, más lenta que la de las estadounidenses. Así, si Estados Unidos decidió retirar a todo el personal diplomático no esencial en septiembre de 2017, Canadá no lo hizo hasta abril de 2018 y lo planteó como una opción y no fue hasta enero de este año cuando evacuó a la mitad de sus trabajadores.

Los afectados por el denominado "síndrome de La Habana" reclaman 28 millones de dólares en indemnizaciones al Gobierno. "Durante la crisis, Canadá rebajó la gravedad de la situación, acaparó y ocultó información de salud clave y dio datos falsos, engañosos o incompletos al personal diplomático", reza la denuncia, recogida por la cadena pública CBC.

Los denunciantes, parte de los cuales siguen trabajando para el Ministerio de Exteriores, han asegurado que aún sufren las consecuencias de los ataque sufridos, de los que no han trascendido detalles claros a pesar de las investigaciones lanzadas por los países afectados en los últimos meses.

La ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, ha confirmado reuniones con diplomáticos y familiares, aunque ha evitado comentar la denuncia. Sí ha dicho, no obstante, que está "muy preocupada" por los afectados y les ha brindado su apoyo.