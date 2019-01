Dimite el responsable para Europa del Departamento de Estado estadounidense

Mitchell, de 41 años, remitió el 4 de enero una carta de dimisión al secretario de Estado, Mike Pompeo, en la que anunciaba que dejaría el puesto el 15 de febrero, después de dar por cumplida su labor en el desarrollo de una estrategia para Europa y en la transición entre los dos jefes de la diplomacia de la era Trump.

"Creo que es momento de que pase más tiempo con mi joven familia, que ha vivido muchos días sin mí durante estos últimos meses", ha afirmado Mitchell, que asumió su puesto actual en octubre del año 2017. Con su salida, se crea una nueva vacante en un Departamento que ya tiene seis puestos a expensas de ser renovados en el Senado.

Mitchell, sin embargo, ha aclarado en una entrevista a 'The Washington Post' que no se va por discrepancias con Trump --"le apoyo plenamente a él, el trabajo que hace"-- sino por razones estrictamente personales. "Siento que ya he hecho lo que tenía que hacer. Mis hijos me reclaman ahora más que la ciudadanía", ha apostillado.

Pompeo ha aplaudido en Twitter su "excelente" labor durante los últimos 17 meses. "He apreciado sus consejos y sabiduría mientras lideraba el equipo europeo en esta Administración", ha destacado el secretario de Estado, que ha deseado "felicidad" a su adjunto y a su familia.

Un portavoz del Departamento, Robert Palladino, ha anunciado que la actual 'número dos' de Mitchell, Elisabeth Millard, asumirá en funciones el cargo de secretaria adjunta a partir del 15 de febrero.