Dimite el presidente de la comisión electoral de Afganistán en medio de las críticas al organismo

Fuentes de la Comisión Electoral Independiente (CEI) del país han afirmado que el propio presidente del país, Ashraf Ghani, había reclamado la dimisión de Ahmadzai, según ha informado la cadena de televisión local Tolo TV.

Ghani cesó hace unos días al jefe de la oficina administrativa de la CEI, Imam Mohamad Warimach, por su "mala gestión". Otras fuentes han indicado que el mandatario tomó la decisión por sospechas de corrupción en torno a Warimach.

Esta situación tiene lugar semanas después de la expulsión de cinco miembros de la Comisión Independiente de Quejas Electorales (CIQE) por manipulación de los registros de asistencia, ignorar órdenes de la Presidencia y otras violaciones administrativas.

Los partidos políticos del país y varias organizaciones civiles han criticado en numerosas ocasiones a la CEI por su mala gestión, y la organización Election and Transparency Watch of Afghanistan (ETWA) dijo el domingo que el organismo no era capaz de garantizar la limpieza de las parlamentarias previstas para 2018, reclamando reformas.

La CEI anunció en julio que las parlamentarias y regionales se celebrarán en julio de 2018, tres años después de que expirase el mandato de la actual cámara, pidiendo al Gobierno que proporcione el presupuesto necesario a la comisión y exigiendo a los órganos de seguridad que cooperen con ella para mantener la estabilidad.

El mandato del actual Parlamento finalizó en junio de 2015, pero debido a las preocupaciones por seguridad y a las disputas sobre cómo celebrar elecciones justas, Ghani emitió un decreto prolongando su mandato hasta que se pudieran llevar a cabo nuevos comicios.