Dimite el congresista republicano Patrick Meehan, acusado de acoso sexual a una antigua ayudante

Meehan, casado y con tres hijos, anunció en enero que no buscaría la reelección tras ser acusado de acoso sexual, tras lo que salió a la luz que había pagado 39.000 dólares (cerca de 32.150 euros) con dinero público a su antigua ayudante.

El excongresista, que fue objeto de una investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, habría intentado mantener una relación sentimental con la mujer y "fue hostil una vez que ella no respondió de forma recíproca".

"Con el conocimiento de que no me presentaré a otros mandato, he decidido que dimitir ahora va en favor de los votaantes a los que he estado honrado de servir", ha dicho en su carta, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNBC.

"Me había quedado para luchar por prioridades importantes como la financiación total de nuestras tropas, incrementar el apoyo a la investigación médica y preservar las prometedoras soluciones de energía limpia. Ahora ese trabajo ha sido logrado", ha agregado.

Asimismo, ha dicho que "cree que será exonerado" y ha recalcado que en 30 días devolverá al Departamento del Tesoro los 39.000 dólares, que fueron pagados desde "una cuenta de su oficina". "No quiero dejar dudas sobre una posible violación de la confianza de los contribuyentes", ha remachado.