Dimite Andrea Nahles, líder del Partido Social Demócrata alemán y socia de Merkel en el Gobierno

Nahles había anunciado a principios de esta semana su intención de someterse a una votación interna en el grupo parlamentario para que sus compañeros decidieran sobre su continuidad en el cargo tras el varapalo que ha sufrido el SPD en la cita electoral del domingo.

"Las dicusiones mantenidas por el bloque parlamentario y las respuestas que me han llegado desde el partido me han demostrado que no tengo el respaldo suficiente para desempeñar mi cargo", ha hecho saber Nahles en un comunicado remitido por la formación política.

Los socialdemócratas sufrieron una doble humillación el 26 de mayo. Se desplomaron en Bremen, donde podrían perder el Gobierno después de más de 70 años, y en los comicios al Parlamento Europeo, donde fueron superados por los Verdes, quedando relegados a la tercera posición.