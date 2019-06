Dimite el presidente del Banco de Desarrollo de Brasil tras las críticas de Bolsonaro

Su renuncia se debe a sus profundas diferencias con el presidente del país, Jair Bolsonaro, en relación con la gestión del banco, según indican medios brasileños.

La designación de Marcos Barbosa Pinto como director de Mercados Capitales de la institución habría sido el detonante final para su salida. "He perdido la paciencia y he solicitado a Levy que eche a Pinto este lunes porque si no lo haré yo", había aseverado Bolsonaro.

El malestar del dirigente brasileño se debía a que Pinto había integrado el cuerpo financiero del Banco de Desarrollo Durante la Administración del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva entre 2003 y 2010.

Levy es el segundo alto cargo que abandona el Gobierno de Bolsonaro. El pasado jueves el general retirado Carlos dos Santos fue destituido de su cargo como ministro de la Secretaría de Gobierno.

Ante varios medios de comunicación, Levy ha afirmado que ha entregado su dimisión al ministro de economía, Paulo Guedes.