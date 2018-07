Díaz-Canel pide a sus ministros mayor comunicación con el pueblo cubano de cara al plebiscito constitucional

"Los ministros le tienen que hablar a la población, hay que aprender a comunicarse, y ese papel que han hecho Fidel y Raúl (Castro) en este tiempo, en la dimensión de ellos, ahora lo tenemos que cumplir entre todos nosotros", ha declarado el mandatario en una reunión del máximo órgano de Gobierno.

"El Presidente Díaz-Canel convocó a sus integrantes a mantener una comunicación constante con el pueblo y hablarle sobre los más diversos temas. De igual manera, estar presentes en los lugares más complicados, trabajar por eliminar trabas, llevar a vías de hecho las medidas que se adopten y tratar con la mayor sensibilidad los problemas e inquietudes de la población", según el registro oficial de la reunión publicado por el órgano portavoz del Gobierno cubano, Granma.

El presidente cubano insistió además, en la necesidad de aumentar la capacitación de la fuerza laboral en la isla, para incrementar los niveles de producción que el país demanda.

"Todos tenemos que empezar a aprender a ver la atención a la formación de la fuerza de trabajo calificada como una inversión necesaria. Si no aprovechamos los espacios laborales, productivos y de servicios para darle formación a la fuerza de trabajo calificada, entonces no podremos lograr profesionalidad", ha precisado el mandatario.

Los resultados de una encuesta realizada por el Grupo de Estudio de las Dinámicas Sociales-CUBA del Observatorio Cubano de Derechos Humanos muestra que tan sólo el 17,6 por ciento de los cubanos considera que la reforma de la Constitución mejorará su calidad de vida.

La mayoría de los encuestados, el 57,8 por ciento, considera, además, que debería eliminarse "el papel rector del Partido Comunista de Cuba" y un 62,3 por ciento estima que la nueva Carta Magna debería permitir el multipartidismo.

El pasado domingo los 605 diputados cubanos que integran la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) aprobaron por unanimidad el proyecto de Reforma Constitucional, que se someterá a consulta popular del 13 de agosto hasta el 15 de noviembre.

No obstante, la encuesta muestra que la mayoría de la población no confía en gran medida en los cambios que puedan venir del Gobierno ahora que Miguel Díaz-Canel ha llegado al poder. Entre los menores de 30 años, un 35,2 por ciento no cree posible que la situación mejore para los cubanos de cara al futuro.