Díaz-Canel dice que Cuba "no se dejará amedrentar" tras las nuevas acciones de EEUU

"Cuba no se dejará amedrentar ni distraer con nuevas amenazas y restricciones. Trabajo, creatividad, esfuerzo y resistencia es nuestra respuesta. No han podido asfixiarnos. No podrán detenernos. Viviremos y venceremos", ha escrito en Twitter.

El Departamento del Tesoro ha informado en su comunicado de que Washington pondrá fin a los conocidos como viajes educativos persona a persona, una de las exenciones más habituales para esquivar la prohibición general al turismo estadounidense a Cuba.

Así, ha indicado, de momento, estos viajes serán autorizados siempre y cuando el viajero haya completado al menos una transacción relacionada con el viaje, como la compra del billete o la reserva de alojamientos, antes del 5 de junio.

Además, ha anunciado que los barcos recreativos y los aviones privados con destino a Cuba necesitarán una licencia especial de la que hasta ahora estaban exentos, lo que podría poner fin a los cruceros hacia la isla.

El Gobierno de Donald Trump puso fin al histórico diálogo iniciado por la anterior Administración de Barack Obama con el régimen cubano, lo que ha provocado la recuperación paulatina de las sanciones y restricciones que habían sido revocadas.

Trump dio un paso más el pasado 30 de abril al amenazar a Cuba con un "embargo completo" y "el máximo nivel de sanciones" si no cesa su injerencia en la crisis venezolana. Estados Unidos ha llegado a afirmar que Nicolás Maduro se mantiene en el cargo únicamente gracias a la protección que le garantizan los agentes cubanos.

En una de sus últimas acciones, Estados Unidos ha dado plena vigencia a la Ley Helms-Burton, lo que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas de todo el mundo que hagan negocios con los bienes confiscados tras la Revolución de 1959.