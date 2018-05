Di Maio llama a los italianos a movilizarse e insiste en destituir a Mattarella

El líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Luigi di Maio, ha apelado a la "movilización" de los italianos para defender el resultado de las elecciones del pasado 4 de marzo tras la "decisión incomprensible" del presidente de la República, Sergio Mattarella, de echar por tierra el gobierno que habían propuesto el partido antisistema y la Liga, al tiempo que ha advertido de que ambas formaciones podrían poner en marcha un proceso para destituir al jefe de Estado.

En un duro mensaje publicado en su perfil en Facebook, tras lo que ha considerado ha sido la "noche más oscura de la democracia italiana", ha arremetido contra Mattarella por haber privado de un Gobierno que habría contado con el respaldo de la "mayoría absoluta" en el Parlamento por otro integrado por técnicos "que nunca han recibido un voto", con Carlo Cottarelli al frente, y que no contará con el apoyo parlamentario.

"Por tanto, tendremos un gobierno que no será votado ni por el pueblo ni por el Parlamento, una vergüenza única en la Historia de la República", ha lamentado Di Maio, criticando que el intento fallido de gobernar del M5S y la Liga con Giuseppe Conte como primer ministro haya venido motivado por el veto de Mattarella al candidato a ministro de Economía, Paolo Savona.

En Italia, ha denunciado, "se puede ser ministro si se ha sido condenado o investigado por mafia, corrupción o si va de prostitutas pero cuidado con criticar a Europa". En este sentido, el líder del M5S, que también se ha mostrado muy crítico con la prensa por propagar "mentiras y falsedades", ha reiterado que no existe ningún plan de sacar a Italia del euro y nunca lo ha habido pese al "alarmismo" que se buscado generar en este sentido.

"Savona no nos habría sacado del euro", ha aseverado Di Maio, que ha considerado igualmente "mentira" el que Mattarella tenga derecho a elegir al ministro de Economía. "¿Desde cuándo? ¿Dónde está escrito?", se ha preguntado, subrayando que en el pasado cuando otros ministros fueron rechazados por el jefe de Estado "había motivos objetivos". "¿Pero Savona qué culpa tiene? ¿Haber escrito un libro? ¿Existe el delito de opinión en Italia?", ha subrayado.

LOS ITALIANOS, PRIVADOS DE SU VOTO

Así las cosas, Di Maio ha defendido que "el voto de los italianos ha sido privado de todo su valor y esto no es aceptable" puesto que el pasado 4 de marzo votaron por el cambio y el presidente de la República les ha privado de ello apelando a motivos económicos, en particular su ahorro.

Por contra, ha resaltado, "la prima de riesgo ha subido" este lunes, prueba de que "a los mercados les preocupa la incertidumbre y la inestabilidad". "Si hubiera nacido un gobierno político como el que teníamos hoy no habría habido ningún problema", ha lamentado Di Maio.

En este sentido, tras reconocer el enfado que le han trasladado sus simpatizantes y ante la imposibilidad de no reaccionar, ha hecho un llamamiento a la movilización con "símbolos para hacernos ver y escuchar". "Hoy colgaré una bandera en mi ventana para que todos la puedan ver y os pido que hagáis lo mismo", ha conminado, con miras a mostrar "el orgullo de ser ciudadanos italianos" y a reivindicar el "derecho a decidir".

Además, ha invitado a todos a acudir el 2 de junio, fiesta nacional de Italia, a Roma para un "gran evento" que se está preparando y del que aún no ha dado más detalles así como a inundar las redes sociales con el 'hastag' #IlMioVotoConta (Mi voto cuenta) y banderas de Italia.

DESTITUCIÓN DE MATTARELLA

Por último, ha dejado claro que en su opinión Mattarella "ha ido más allá de sus prerrogativas" y por eso frente a quienes aseguran que no es posible iniciar un proceso de destitución contra el jefe de Estado ha reivindicado que solo "hace falta la mayoría absoluta del Parlamento" para enviarle a juicio ante el Tribunal Constitucional, una mayoría con la que ahora cuentan M5S y Liga.

Así, ha recalcado que, "si la Liga no da un paso atrás, no hablamos de una posibilidad sino de una certeza casi absoluta" y ha dejado claro que su partido no apoya la destitución de Mattarella "a la ligera" sino por su decisión "gravísima e incomprensible" de este domingo.

Al iniciar el procedimiento, ha añadido, "obligaremos al Parlamento a discutir qué ha sucedido y sobre todo que después de las próximas elecciones no esté el mismo presidente que impida nuevamente el nacimiento del cambio". Tras los últimos acontecimientos, "Italia necesita un presidente de la República que elijan los italianos y no las agencias de 'rating', los bancos o los intereses alemanes", ha zanjado.

Por su parte, el líder de la Liga, Matteo Salvini, ha adelantado tras su reunión de este lunes con Di Maio que los dos partidos pretenden sacar adelante las medidas incluidas en su contrato de gobierno mediante las "comisiones parlamentarias y el Parlamento", había cuenta de la mayoría de que gozan los dos partidos.

"Usaremos a los parlamentarios para transformar en leyes al menos una parte del contrato de gobierno", ha explicado, insistiendo en que el Gobierno Cottarelli no conseguirá la confianza del Parlamento.