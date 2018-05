Di Maio propone un gobierno con la Liga situando al vetado Savona al frente de otro ministerio

El líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi di Maio, ha asegurado este miércoles que está dispuesto a conformar un gobierno "político" con el partido ultraderechista Liga que incluya a Paolo Savona como ministro pero no al frente de la cartera de Economía, para superar así el rechazo del presidente del país, Sergio Mattarella, según ha informado la agencia de noticias Adnkronos.

El mensaje de Di Maio llega después de que se haya reunido este miércoles por la tarde en el palacio del Quirinale con el jefe del Estado, que la semana pasada tumbó la propuesta de ejecutivo que le trasladó el entonces primer ministro designado, Guiseppe Conte, por la presencia de Savona como titular de Economía.

Tras su encuentro con Mattarella, Di Maio ha dicho en un mensaje en su cuenta de Facebook que está dispuesto a proponer otro candidato a ministro de Economía, manteniendo eso sí a Savona con una cartera ministerial, todo ello con el objetivo de sacar adelante un gabinete con la Liga.

"Encontremos una persona del mismo calibre que Savona", manteniéndole en "el equipo de gobierno pero con otro cargo de ministro", ha propuesto Di Maio, en un intento por reactivar el gobierno de coalición ya pactado con la Liga la semana pasada.

Según la prensa italiana, el líder de la Liga, Matteo Salvini, no ha respondido a la propuesta de Di Maio pero no estaría dispuesto a renunciar a Savona como ministro de Economía por considerar que es el mejor candidato para esa cartera. "Cuando habíamos propuesto al profesor Savona fue porque era el mejor para ser ministro de Economía. Si Di Maio ha cambiado de postura, lo hablaré con él", ha afirmado Salvini antes de lanzar una nueva advertencia: "Si me quitan aunque solo sea un hombre de ese equipo de gobierno, no tiene sentido que exista el gobierno".

El intento de Di Maio de reactivar el acuerdo para gobernar con la Liga llega en un momento en el que, según los medios italianos, el presidente Mattarella y el nuevo primer ministro designado, Carlo Cottarelli, habrían decidido esperar para dar margen a un último intento para lograr un ejecutivo político.

Cottarelli se ha reunido dos veces con Mattarella este miércoles y su equipo de gobierno ya ha recibido el visto bueno del mandatario pero los dos dirigentes han decidido esperar para ver si hay posibilidad de que el Movimiento 5 Estrellas y la Liga logren formar gobierno.

Desde el rechazo a Savona que llevó a Conte a retirarse como primer ministro designado, el M5S y la Liga han tenido posturas y estrategias distintas. Di Maio ha hecho hincapié en que quiere un gobierno político o elecciones, mientras que Salvini ha llegado a sugerir que aceptaría que hubiera un gobierno técnico pero si convoca comicios a corto plazo.