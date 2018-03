Detienen a dos periodistas alemanes en la frontera griega con Turquía

Los dos detenidos, una mujer de 33 años y su compañero de trabajo, de 31 años, han asegurado que estaban haciendo un reportaje sobre los refugiados que vuelven a casa desde Alemania para la cadena de televisión alemana ARD.

No obstante, no contaban con los permisos necesarios para realizar el reportaje, y de acuerdo con la Embajada, no ha sido posible confirmar que trabajasen para ARD.

La zona en la que los dos supuestos periodistas han sido arrestados se encuentra en medio de una ruta muy concurrida por los refugiados y migrantes que huyen de África y Oriente Próximo con el objetivo de llegar al norte de Europa. Muchos tratan de cruzar el río Evros, que separa Grecia de Turquía.

En los últimos meses han aumentado las tensiones en la zona a raíz del arresto por parte de Turquía de dos soldados griegos que cruzaron la frontera accidentalmente mientras patrullaba el área. El Gobierno turco les ha acusado de espionaje, mientras que Grecia asegura que Ankara les está reteniendo de manera ilegal.