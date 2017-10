Detenido un periodista por informar sobre presunta donación de ropa interior usada por parte de Grace Mugabe

El periodista Kenneth Nyangani, que trabaja para el diario local 'News Day', ha sido acusado de alteración del orden público tras retirarse los cargos contra él por difamación --declarados anticonstitucionales--, según ha desvelado este martes su abogado, Passmore Nyakureba, miembro de Abogados de Zimbabue por los Derechos Humanos (ZLHR).

Nyangani fue detenido en su vivienda tras una denuncia presentada por el parlamentario del ZANU-PF Esau Mupfumi, a quien el periodista citó como la persona que recibió la ropa interior usada para donarla en su circunscripción en nombre de Grace Mugabe.

"Me reuní con la primera dama Grace Mugabe y se me dio la ropa para que pudiera entregarla. Me dijeron que mucha no estaba en buen estado y que por favor fuera a por ella", dijo Mupfumi, según el artículo publicado en 'News Day'.

"Hay ropa de noche, sandalias y otras ropas. Ven y llévatelas, de parte de tu primera dama Grace Mugabe", agregó, según el citado artículo.

Las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional (AI) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han reclamado la liberación "inmediata" de Nyangani.

"El arresto de Kenneth Nyangani es una táctica deliberada para acosarle e intimidarle a él y a otros periodistas para evitar que hagan su trabajo", ha dicho el director ejecutivo de AI en Zimbabue, Cousin Zilala.

"La intención es enviar un mensaje escalofriante a los periodistas y trabajadores de los medios para que se autocensure, en lugar de exponer la verdad", ha afirmado, recalcando que "los periodistas zimbabuenses no deben ser criminalizados por hacer su trabajo".

Por ello, Zilala ha recalcado que "Nyangani debe ser liberado de forma inmediata e incondicional y se deben retirar los cargos contra él".

Por su parte, la coordinadora del Programa para África del CPJ, Angela Quintal, ha señalado que "las autoridades zimbabuenses deben dejar de acosar a Kenneth Nyangani y liberarle sin cargos".

"El hecho de que la Policía haya tenido que buscar nuevos cargos porque los primeros eran anticonstitucionales muestra que su arresto está destinado únicamente a intimidar a los periodistas zimbabuenses para que se autocensuren", ha remachado.