Detenido de nuevo el cantante y diputado opositor ugandés Bobi Wine

El cantante y diputado opositor ugandés Robert Kyagulanyi, más conocido como Bobi Wine, ha sido detenido este lunes de nuevo apenas, dos días después de levantarle el arresto domiciliario que le habían impuesto las autoridades. Wine es uno de los posibles rivales del presidente, Yoweri Museveni, en su intento de lograr un sexto mandato presidencial.

Agentes de la Policía detuvieron a Wine tras acudir a una citación ante la Dirección de Investigaciones Criminales en la mañana de este lunes, ha explicado uno de sus abogados, Asuman Basalirwa, en declaraciones recogidas por la prensa ugandesa.

El pliego de cargos especifica que Wine y otros "desobedecieron las secciones 5 y 10 de la Ley de Gestión del Orden Público de 2013 al celebrar una reunión pública sin informar a ninguna autoridad competente, sin cumplir los criterios necesarios y sin coordinarse ni colaborar con la Policía para garantizar que todos los participantes estaban desarmados y eran pacíficos".

Durante la vista, Wine ha expresado su agradecimiento por el proceso judicial: "En realidad no soy yo quien está siendo juzgado, sino que es el propio tribunal el que está siendo juzgado". "Yo no he cometido ningún delito. Estoy aquí solo porque no estoy de acuerdo con la dirigencia política de este país y en particular no estoy de acuerdo con el presidente Museveni", ha subrayado.

"Estoy aquí por protestar contra un impuesto injusto y contra la injusticia. Si tengo que pasar por esta opresión y dolor para que mejore mi país, que así sea. Al menos sé que la historia me absolverá", ha remachado, parafraseando a Fidel Castro.

Bobi Wine fue detenido el pasado 22 de abril y puesto el 24 bajo arresto domiciliario. Poco después se le levantaron las restricciones. Anteriormente, fue detenido en 2018 e imputado por traición, cargos que él rechaza. El opositor denunció además haber sido torturado durante su periodo en prisión y fue trasladado a Estados Unidos para recibir tratamiento médico.

El parlamentario fue arrestado en relación con el ataque con piedras contra el coche del presidente del país, Yoweri Museveni, en Arua, donde había acudido a hacer campaña a favor del candidato de su partido a un escaño vacante en el Parlamento.

El arresto del cantante, que se hizo con un escaño en el Parlamento en 2017 en buena medida gracias a sus canciones de rechazo a Museveni, provocó protestas en el país, incluida la capital, Kampala.

SEXTO MANDATO DE MUSEVENI

El Tribunal Supremo de Uganda ha ratificado la validez de la enmienda constitucional para eliminar el límite de edad para ocupar la Presidencia, lo que permitiría a Museveni extender su mandato al frente del país. El Tribunal Constitucional ya se pronunció en julio de 2018 a favor de la validez de la enmienda a la Carta Magna, a pesar de las críticas de la oposición contra lo que describen como un intento de Museveni de perpetuarse en el poder.

El límite de dos mandatos de los presidentes de Uganda fue abolido en 2005 para permitirle presentarse a las elecciones. La Constitución contempla los 75 años como edad máxima para concurrir a los comicios, si bien la nueva enmienda elimina este límite, allanando el camino a una nueva candidatura de Museveni.

Museveni, de 74 años y uno de los mandatarios de África que más tiempo lleva en el cargo --desde 1986--, obtuvo un nuevo mandato de cinco años en 2016 en unas elecciones que la oposición consideró fraudulentas, extremo que él niega.

Los críticos acusan a Museveni de utilizar las fuerzas de seguridad y el poder judicial para reprimir a la oposición y aseguran que las autoridades del Gobierno no son castigadas por los casos de corrupción. El encarcelamiento de líderes opositores forma parte de la rutina de las fuerzas de seguridad, que en muchas ocasiones han sido criticadas por su extrema dureza a la hora de reprimir las protestas y manifestaciones.