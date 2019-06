Detenido un hombre armado cerca del lugar donde se celebra el Orgullo Gay de Jerusalén

Varios agentes de paisano han identificado al sospechoso y han descubierto que llevaba escondida el arma blanca en el sombrero, tal y como ha recogido el diario local 'The Jerusalem Post'.

Asimismo, el portavoz de la Policía, Micky Ronsenfeld, ha señalado que otras 51 personas han sido detenidas durante la jornada por supuestamente prepararse para actuar contra el acto o interrumpirlo.

La seguridad en torno al evento ha sido incrementada en los últimos años, después del asesinato a puñaladas en 2015 de una joven de 16 años a manos de un ultraortodoxo. Otras cinco personas resultaron heridas en el ataque.

La Policía ha señalado que cerca de 10.000 personas han participado en el acto, en el que han estado desplegados alrededor de 2.500 agentes. Asimismo, durante la jornada se ha celebrado una contramanifestación para protestar contra el evento.

En las festividades ha estado presente en parlamentario del Likud Amir Ohana, quien el miércoles fue puesto al frente del Ministerio de Justicia, convirtiéndose en la primera persona abiertamente homosexual en formar parte del Gobierno del país.

Ohana, quien ha sido abucheado por algunos de los presentes. "Como un liberal que cree totalmente en la libertad de expresión, he dicho a esos manifestantes, que no son ultraortodoxos ni religiosos, que es importante que hayan venido", ha dicho.

"Espero que esto no haya ensombrecido el mensaje principal que debe emanar de este evento. No importa si eres religioso, secular, derechista, izquierdista, LGTB o no. El mensaje es uno de tolerancia", ha remachado.

Ohana, de 43 años, es abogado y ha trabajado en la oficina del fiscal. Viene a ocupar el cargo dejado vacante Ayelet Shaked, a quien Netanyahu cesó la semana pasada junto con el titular de Educación después de que su partido Nueva Derecha no consiguiera representación parlamentaria en las últimas elecciones de abril.

Su cargo es interino puesto que el país está llamado de nuevo a las urnas en septiembre después de que Netanyahu no haya conseguido formar una coalición de Gobierno.