Detenido en Zimbabue un pastor que afirmó que Mugabe morirá en octubre de este año

El pastor, Patrick Mugazawho, ha afirmado que las autoridades le acusan de "minar la autoridad del presidente", si bien ha asegurado que por el momento no ha sido imputado, según ha informado el diario local 'New Zimbabwe'.

Mugazawho tenía que comparecer durante la jornada en un caso separado en el que está imputado por "ofensas a la bandera del país", después de atarse una bandera al cuello durante una protesta que protagonizó en solitario la semana pasada.

El pastor ha argumentado que fue Dios quien le comunicó la fecha de la muerte de Mugabe, detallando que "fue durante un rezo" que llevó a cabo el 26 de diciembre.

"Dios me dijo que en 2017 el presidente iba a morir, y me comunicó que iba a pasar el 17 de octubre. No estoy contento por que alguien muera, pero es algo que va a pasar", ha agregado.

Asimismo, ha manifestado que Mugabe podría no morir en esa fecha "si hace lo que tiene que hacer", sin dar más detalles al respecto.

Mugabe, de 92 años, es el único gobernante que ha conocido el país desde su independencia de Reino Unido en 1980, en el comienzo de un régimen monolítico que ha superado casi incontables crisis económicas y políticas.

El 21 de diciembre, la Presidencia anunció que el mandatario iniciaba un mes de vacaciones que pasará "en parte" en el extranjero. En los últimos años, la ausencia de Mugabe de los focos públicos ha desatado intensas especulaciones acerca de su estado de salud.