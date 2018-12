Detenido en China un tercer ciudadano canadiense

Un portavoz del Ministerio de Exteriores canadiense ha contado al diario 'The National Post' que "tiene constancia" de que un "ciudadano canadiense" ha sido arrestado, pero no ha querido dar detalles sobre el arresto, amparándose en la Ley de Privacidad.

El portavoz del departamento gubernamental canadiense ha evitado vincular esta detención con el caso de la directiva de la empresa tecnológica Huawei Meng, detenida en Canadá el 1 de diciembre a petición de las autoridades estadounidenses. Tras esa detención, dos ciudadanos canadienses fueron arrestados en China, lo que ha llevado a algunos expertos a considerar que las autoridades de Pekín han realizado las detenciones en respuesta al arresto de la directiva de Huawei.

La detención de este tercer ciudadano canadiense podría enturbiar las relaciones bilaterales entre los dos países, ya marcadas indirectamente por la disputa en materia comercial que mantienen Estados Unidos y Canadá.

El diario 'The National Post' ha señalado que no ha podido confirmar la identidad del tercer canadiense arrestado pero ha señalado que fuentes que han hablado con su familia han contado que no se trata de un diplomático ni de un empresario.

Meng está en libertad bajo fianza tras haber sido detenida el 1 de diciembre y tendrá que comparecer de nuevo ante un tribunal a comienzos de 2019, en el marco de un proceso que podría prolongarse bastante.

El Gobierno chino y los medios estatales han criticado a Canadá por haber realizado la detención, un caso que podría frustrar los planes del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para iniciar un diálogo sobre libre comercio con las autoridades chinas.