Detenido en Bosnia un hombre buscado en Túnez por el asesinato de un miembro de Hamás en 2016

Según las informaciones recogidas por los medios locales, el sospechoso, identificado como Elvir Sarac, fue detenido el martes y ha comparecido durante la jornada de este miércoles ante un tribunal de Sarajevo para sopesar su extradición a Túnez.

La Policía croata detuvo en marzo a un ciudadano bosnio buscado por las autoridades tunecinas por estos mismos cargos. Un tribunal del país europeo decidió la semana pasada permitir su extradición, si bien sus abogados señalaron que apelarían.

Mohamed Zuari, de 49 años, fue tiroteado frente a su vivienda en Sfax, tras lo que Hamás afirmó que se trataba en un experto en 'drones' que trabajaba para el grupo.

Tras ello, el brazo militar de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qassam, acusaron a las "cobardes manos sionistas" --en referencia a Israel-- de haber asesinado a Zuari, un ingeniero aeronáutico, a quien describió como un "pionero de la Primavera Árabe y patrocinador de la revolución y la resistencia palestina" que contribuyó a las "victorias" durante la guerra con Israel en la Franja de Gaza en 2014.

El ministro del Interior de Túnez, Hedi Majdub, manifestó que no puede descartarse el papel de los servicios de Inteligencia de países extranjeros en el asesinato.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, se negó a pronunciarse sobre el asesinato, si bien dijo que el país "hace lo que puede para defender sus intereses". "Antes de nada, no he escuchado nada sobre el tema", indicó, antes de agregar que "si alguien fue asesinado (...) en Túnez, imagino que no estaba nominado al Premio Nobel de la Paz".