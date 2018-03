Detenidas dos personas en Tanzania por convocar manifestaciones contra el presidente del país

El portavoz de la Policía de Dodoma, Gilles Muroto, ha indicado que los detenidos utilizaron las redes sociales para "difundir declaraciones incendiarias contra el Gobierno".

Asimismo, ha identificado a los detenidos como Amandos Manchali y Yuda Mbara y ha recalcado que ambos son sospechosos de "incitar al odio contra el Gobierno" y "convocar manifestaciones ilegales que ponen en peligro la paz".

Muroto ha manifestado que las autoridades "no permitirán manifestaciones ilegales" y ha solicitado a la población "que no use las redes sociales para incitar el crimen", según ha informado el diario local 'Habari Leo'.

Magufuli, cuyo apodo es 'bulldozer' por la forma en la que presiona y fuerza para llevar a cabo sus políticas, se ha ganado ciertas alabanzas entre sus donantes internacionales gracias a un campaña anticorrupción y a los recortes que ha llevado a cabo en el gasto público.

El mandatario ha cesado a miles de funcionarios desde que llegó al poder en 2015 en una campaña cuyo objetivo declarado es acabar con la corrupción y la falta de eficiencia en la administración pública. Sin embargo, sus opositores le acusan de estar acabando con la democracia mediante sus políticas de represión, que minan la libertad de expresión.