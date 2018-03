El Departamento de Justicia investigará denuncias al FBI por abuso de su poder de vigilancia

El inspector general del Departamento, Michael Horowitz, ha indicado que su oficina "iniciará una revisión que examinará si el Departamento de Justicia y el FBI se ciñeron a los requisitos legales (...) políticas y procedimientos en las solicitudes presentadas ante el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC) relacionadas con una persona estadounidense".

"Como parte de esta revisión, la oficina del inspector general revisará también la información conocida por el Departamento y el FBI en el momento en el que se presentaron las solicitudes por parte o acerca de una fuente confidencial del FBI", ha agregado.

Horowitz ha señalado además que "en caso de que se den las circunstancias adecuadas, la oficina del inspector general considerará incluir otros asuntos que puedan surgir durante el curso de la revisión".

A pesar de que en su comunicado no ha detallado quién es la "persona estadounidense", congresistas republicanos habían pedido a Horowitz que analizara cómo obtuvieron el Departamento de Justicia y el FBI permisos para espiar al ex asesor de Trump Carter Page.

El presidente estadounidense, que se ha mostrado crítico con la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA), ha cargado pese a ello contra el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, por reclamar la revisión de la oficina del inspector general.

"¿Por qué pide Jeff Sessions al inspector general que investigue un potencial abuso masivo de la FISA? Llevará para siempre, no tiene poder fiscal y ya llega tarde tras los informes de Comey, etc. ¿No es el fiscal general un hombre de Obama? ¿Por qué no usar abogados del Departamento de Justicia? Es una desgracia", ha dicho en un mensaje en la red social Twitter.