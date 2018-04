El ministro de Defensa pide diálogo y dice que "los problemas políticos deben tener soluciones políticas"

Las declaraciones de Rasolofonirina han tenido lugar tras una reunión de altos cargos de las Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS) para abordar la situación en el país y en el acto ha estado flanqueado por los líderes de los estamentos militar y policial.

En las mismas, ha sostenido que las FDS "se niegan a que Madagascar se convierta nuevamente en un campo de batalla de la política" y ha resaltado que las fuerzas de seguridad "no son fuente de desorden y problemas".

Sin embargo, Rasolofonirina ha destacado que las Fuerzas Armadas "no aceptarán que el país atraviese una nueva crisis" y ha manifestado que "el país no merece ser liderado por un poder que no derive de unas elecciones".

Por ello, el ministro de Defensa ha argumentado que dicha solución política debe llevar "de forma imperativa" a unas elecciones, antes de asegurar que las fuerzas de seguridad "cumplirán su deber de proteger a la población".

Las declaraciones de Rasolofonirina han llegado un día después de que el presidente del país, Hery Rajaonarimampianina, denunciara que las protestas lideradas por los opositores en los últimos días son un "intento de golpe de Estado", al tiempo que afirmó que hay que proteger la nación frente a quienes intentan dividirla.

Así, el mandatario recalcó que Madagascar es "un Estado de Derecho" y añadió que hay que "ponerse en guardia" contra aquellos que quieren "crear problemas en el país, dividir la nación, hacer que corra la sangre y que haya muertos".

El presidente recordó la inestabilidad política en la que ha estado sumido el país durante varias décadas y ha insistido en que este tipo de manifestaciones le han costado al país cientos de muertos, miles de heridos, un deterioro general y una acentuación de la pobreza, según informó el diario 'Madagascar-Tribune'.

"Hoy en día vivimos las secuelas dejadas por estos acontecimientos y esta es una situación contra la que mi Administración se esfuerza por luchar", explicó el mandatario.

Al menos dos personas han muerto en el país en el marco de las protestas que se suceden desde el sábado contra las nuevas leyes electorales que consideran que están diseñadas para favorecer al actual presidente en las elecciones presidenciales que se celebrarán a finales de 2018.

Este mismo martes, miles de personas han vuelto a salir a las calles de la capital, Antananarivo, para reclamar a Rajaonarimampianina --quien no ha anunciado si se presentará a la reelección-- que presente su dimisión.

Sin embargo, los expresidentes Marc Ravalomanana --quien fue presidente entre 2002 y 2009-- y Andry Rajoelina --quien ocupó la Presidencia entre 2009 y 2014 tras derrocar a Ravalomanana tras un golpe de Estado-- ya han dicho que concurrirán a los comicios, tras tener prohibido hacerlo en los que se celebraron en 2013, en los que se impuso Rajaonarimampianina. Los dos partidos que lideran han estado involucrados en las protestas.