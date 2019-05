El ministro de Defensa pide a la Fiscalía que investigue las denuncias del 'NYT' sobre 'falsos positivos'

"Le solicité a la Fiscalía General de la Nación que hiciera una investigación sobre esas denuncias que aparecen en ese medio, en el sentido de que, si había personas que estaban siendo presionadas para dar muerte a algunos, por favor, lo denuncien y lo pongan en conocimiento de las autoridades competentes", ha dicho Botero en rueda de prensa.

No obstante, arropado por la cúpula militar de Colombia, Botero ha considerado que el artículo del 'NYT' es tan solo "un esfuerzo por atacar al Ejército" colombiano, asegurando que está lleno de "imprecisiones", según informa la prensa colombiana.

Así, ha indiciado que, si bien "se han registrado 107 muertes, un 19 por ciento más", en lo que va de año, respecto al mismo periodo del año anterior, las operaciones militares han aumento un 110 por ciento. "Quiere decir que, proporcionalmente, son muchísimo menores", ha sostenido.

Botero ha defendido que "en este Gobierno es donde menos bajas se han producido". De acuerdo con las cifras que ha aportado, hay un 21 por ciento más de desmovilizaciones y un 141 por ciento más de capturas en lo que va de año, comparado con 2018.

El ministro ha asegurado que la norma interna "que privilegia en primer lugar las desmovilizaciones, en segundo lugar las capturas y en tercer lugar la muerte", continúa vigente, a pesar de que el rotativo estadounidense "invierte las prioridades: comienza por muertes, luego capturas y, por último, presentaciones voluntarias".

También ha criticado que el 'NYT' hace afirmaciones "sin el debido sustento". "Aquí de oídas --que el uno dijo, que el otro no dijo, que el 'corre-ve-y-dile'-- me parece que no son argumentos sólidos para poner en duda la extraordinaria labor del Ejército colombiano", ha considerado.

De acuerdo con el artículo, el jefe del Ejército, Nicasio de Jesús Martínez, ha ordenado a sus tropas duplicar la cantidad de guerrilleros y criminales muertos, capturados o rendidos, algo que él ha negado este lunes asegurando que "nunca" daría directrices en contra del Derecho Internacional.

La información del 'NYT' recuerda a los episodio del pasado conocidos como 'falsos positivos', en los que los uniformados colombianos presentaban a civiles como guerrilleros caídos en combate para conseguir beneficios de tipo laboral.

"Habrá cero tolerancia con quien deshonre el uniforme y quien cometa delitos usando el uniforme de la patria", dijo el presidente colombiano, Iván Duque, que comenzó su mandato el pasado mes de agosto, en la primera reacción del Gobierno a lo publicado por el 'New York Times'.