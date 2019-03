El ministro de Defensa de Australia anuncia que deja la política y que no se presentará a las elecciones

"Hoy anuncio mi retiro del Parlamento australiano. Es momento de retirarse cuando la gente me pide que me quede, mejor que seguir y terminar más adelante cuando la gente me pida que me vaya", ha dicho en un comunicado publicado en su página web.

Asimismo, ha expresado su confianza en que deja el escaño "en buena forma" y en que el Partido Liberal pueda hacerse con la victoria en las elecciones. "A los 51 años creo que aún tengo la oportunidad de tener una segunda carrera fuera de la política", ha remachado.

La dimisión de Pyne llega en medio de una serie de abandonos en las filas del Gobierno del primer ministro, Scott Morrison, ante algunos sondeos que apuntan a que podría sufrir una dura derrota electoral.

El anuncio del ministro de Defensa ha llegado apenas horas después de que saliera a la luz que el ministro de Industria de Defensa, Steven Ciobo, se retirará también de la política, sumándose a los ministros de Asuntos Indígenas, Servicios Sociales y Trabajo.