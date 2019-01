Mundo

Declaradas culpables cuatro voluntarias por dejar agua y comida para inmigrantes en el desierto en Arizona

El juez federal estadounidense Bernadrdo Velasco ha declarado culpables a cuatro mujeres voluntarias de la organización No More Deaths --No Más Muertes-- por entrar ilegalmente en un parque nacional para dejar comida y agua para ayudar a los inmigrantes que cruzan la frontera desde México.