Dastis garantiza ayuda consular a los tres bomberos españoles acusados en Grecia de tráfico de migrantes

"Tenemos el compromiso del ministro de tener toda la ayuda consular que necesitemos en el proceso", ha señalado el vicepresidente de la asociación, Manuel Blanco, uno de los bomberos detenidos en enero de 2016 en la isla griega de Lesbos. Él y sus dos compañeros se han mantenido un encuentro durante aproximadamente dos horas con el ministro

Blanco se ha mostrado "satisfecho" tras el encuentro porque, según ha explicado, el ministro les ha garantizado que tendrán "apoyo consular" y también asistencia de traductor durante el juicio. Además, Dastis se ha comprometido a hablar con su homólogo griego antes de la celebración de la vista oral el 7 de mayo. "Salimos bastante más tranquilos", ha aseverado.

Además, ha señalado que el ministro está "absolutamente convencido" de que los tres funcionarios estaban realizando labores de salvamento y rescate, y no un presunto delito de tráfico de personas. De hecho, ha apuntado que el ministro "tiene constancia" de eso por los informes de la Embajada. "Estábamos haciendo labores de rescate y ayuda a personas que intentaban alcanzar las costa de Europa" y "que estaban en grave riesgo", ha recalcado, insistiendo en que la legislación internacional lo ampara.

Así, los bomberos dicen que no entienden esa acusación, entre otras cosas, porque "no existe" al no haberse producido un rescate la noche en la que fueron arrestados por la Guardia Costera Griega. Y han agradecido todo el apoyo gubernamental y de instituciones públicas y privadas que han recibido hasta ahora. "Esperamos que se imponga la cordura", ha aseverado Blanco.