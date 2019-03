Mundo

El DUP asegura que no apoyará el acuerdo del Brexit de May en una tercera votación

El Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte ha asegurado este jueves que no apoyará el acuerdo del Brexit propuesto por la primera ministra británica, Theresa May, en una tercera votación por no incluir los "cambios necesarios" sobre el 'backstop', el mecanismo que impide una 'frontera dura' entre Irlanda del Norte e Irlanda.