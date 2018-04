El jefe de DDHH de la ONU acusa a Israel de usar "fuerza excesiva" contra los palestinos "repetidamente"

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha acusado a las fuerzas israelíes de utilizar una "fuerza excesiva" para reprimir las manifestaciones de palestinos en la frontera de la Franja de Gaza y ha asegurado que "no ha sido una ni dos veces, sino repetidamente", como demostrarían las cifras de muertos y heridos.

Al menos 42 palestinos han perdido la vida y más de 5.500 han sufrido heridos --"1.739 de ellos por fuego real disparado por las fuerzas de seguridad israelíes"-- desde que hace casi un mes se produjo la Gran Marcha del Retorno. La mayoría de los muertos y heridos iban desarmados y, según el Alto Comisionado, no representaban una amenaza directa e inminente.

"Cada semana, vemos ejemplos de un uso de fuerza letal contra manifestantes desarmados", ha advertido Zeid, que ha difundido un comunicado precisamente en viernes, el día en el que se han venido registrando incidentes durante las últimas semanas. Semana tras semana, la actuación de los agentes israelíes "parece que no ha cambiado", lo que demostraría, en su opinión, que el Gobierno de Benjamin Netanyahu "ignora" los llamamientos lanzados por la ONU.

El Alto Comisionado ha recordado que los palestinos tienen el derecho a manifestarse de forma pacífica y, por tanto, las fuerzas de Israel solo deberían recurrir a la fuerza letal "excepcionalmente", en "casos de extrema necesidad" y "como último recurso para responder a un riesgo inminente de muerte o de heridas graves".

Para la oficina de Zeid, es "difícil" considerar que existe dicho riesgo cuando los manifestantes están quemando neumáticos o lanzando piedras o cócteles molotov "desde una distancia significativa" y contra agentes "muy protegidos". En vista de este escenario, quedaría probado que Israel incurrió en un uso excesivo de la fuerza y podría haber casos incluso de muertes "intencionadas".

"Estoy doblemente preocupado por las denuncias de heridas inusualmente graves como resultado del uso de fuego real. Además, muchos de los que han buscado tratamiento fuera de Gaza no han obtenido los permisos de Israel, lo que ha incrementado el sufrimiento", ha afirmado Zeid en su nota.

IMPACTO EN LOS NIÑOS

Zeid ha expresado su especial preocupación por los niños, en la medida en que a menos cuatro menores figuran entre la lista de 42 fallecidos, tres de ellos por heridas de bala en la cabeza o en el cuello. Otros 233 niños han recibido disparos y muchos de ellos arrastrarán secuelas de por vida que incluyen amputaciones de alguno de sus miembros.

"El uso de la fuerza excesiva contra cualquier manifestante es condenable, pero el Derecho Internacional concede una protección adicional a los niños", ha recordado el Alto Comisionado, en cuya opinión "es difícil ver de que forma los niños, aunque lancen piedras, pueden suponer una amenaza" para las fuerzas de Israel.

Zeid ha hecho especial alusión al caso de Mohamad Ayoub, fallecido por un disparo en la cabeza el 20 de abril. "Las imágenes de un niño tiroteado cuando huye de las fuerzas de seguridad israelíes es sumamente impactante", ha apostillado.

RENDICIÓN DE CUENTAS

El jefe de Derechos Humanos de la ONU ha puesto en duda el alcance de la propia normativa de las fuerzas de seguridad israelíes --"que no es pública"--, bien porque no sea acorde con el Derecho Internacional o porque sus propios miembros no se sientan obligados a cumplirla.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido una investigación independiente y transparente de la última ola de muertes y Zeid ha incidido en que "todos los países tienen la obligación primordial en materia de Derechos Humanos de garantizar que cualquier pérdida de vida o heridas graves se investiga y sus responsables rinden cuentas conforme al Código Penal", lo que también se hace extensible a los posibles abusos cometidos en la Franja de Gaza.

"Desafortunadamente, en el contexto de este conflicto perenne y asimétrico, las investigaciones serias parece que solo tienen lugar cuando existen pruebas de vídeo recabadas de forma independiente", mientras que para los casos ocurridos "fuera de cámara" parece haber "poca o ninguna" intención de aplicar el Estado de Derecho, ha lamentado el Alto Comisionado.

Zeid teme que antes de que termine el día --"y el próximo viernes, y el viernes después de ese"-- más palestinos pierdan la vida "mientras ejercen su derecho de manifestación, se acercan a una valla o llaman la atención de los militares al otro lado".