Cuba condena las últimas medidas de EEUU y recalca que su solidaridad con Venezuela "no es negociable"

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores cubano ha subrayado que "esta nueva escalada" lo que busca es "arrancarle concesiones políticas" a Cuba "mediante la asfixia de la economía y el daño al nivel de la población", además de impedir que los estadounidenses conozcan "la realidad cubana" frente a la "propaganda calumniosa que a diario se fabrica" contra la isla.

El Gobierno cubano responsabiliza específicamente de las últimas medidas al asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien en su opinión se habría adueñado de la política exterior de su país hacia el Hemisferio Occidental, "lo que constituye la principal amenaza a la paz y la estabilidad de toda la región".

Asimismo, ha criticado que entre los "pretextos" esgrimidos en esta ocasión figure "la calumniosa acusación de que Cuba interviene militarmente en Venezuela, mentira que ha sido rechazada pública y sostenidamente por el Gobierno cubano" y el que se haya llegado a "proponer a Cuba que traicione sus convicciones (...) a cambio de promesas de negociación o alivio de las medidas draconianas y criminales que componen el bloqueo económico".

En este sentido, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel ha recalcado que la "solidaridad" de su país tanto con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, como con la "Revolución bolivariana y chavista y la unión cívico-militar de su pueblo, no es negociable".

Así, ha asegurado que los 20.000 colaboradores cubanos que de forma voluntaria prestan "servicios sociales" en Venezuela seguirán allí "mientras los acoja el pueblo venezolano". "Para los cubanos, la traición no es una opción", ha insistido el Gobierno de la isla.

"No somos ingenuos (...) Cuba no se dejará amedrentar, ni distraer de las tareas esenciales y urgentes del desarrollo de nuestra economía y la construcción del socialismo", ha asegurado el Ejecutivo cubano, que ha remachado con un contundente: "No podrán asfixiarnos, ni podrán detenernos".

NUEVAS SANCIONES ESTADOUNIDENSES

El Gobierno de Estados Unidos anunció el martes nuevas restricciones de viaje a Cuba por su "papel desestabilizador en el hemisferio occidental" y, concretamente, por su apoyo a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua.

"Cuba sigue jugando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental, dando un punto de apoyo al comunismo en la región y apuntalando a adversarios de Estados Unidos en lugares como Venezuela y Nicaragua al fomentar la inestabilidad, socavar el Estado de Derecho y suprimir los procesos democráticos", sostuvo el secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin.

"Esta Administración ha adoptado la decisión estratégica de dar marcha atrás en la reducción de las sanciones y otras restricciones sobre el régimen cubano", señaló, antes de agregar que "estas acciones ayudarán a mantener los dólares alejados de las manos del Ejército y los servicios de Inteligencia y seguridad de Cuba".

Así, se anunció el fin a los conocidos como viajes educativos persona a persona, una de las exenciones más habituales para esquivar la prohibición general al turismo estadounidense a Cuba. Según la nueva norma, estos viajes serán autorizados por el momento siempre y cuando el viajero haya completado al menos una transacción relacionada con el viaje, como la compra del billete o la reserva de alojamientos, antes del 5 de junio.

Por otra parte, la Administración Trump anunció que la enmienda a las regulaciones de exportación excluye de las exenciones de licencia a los barcos recreativos y los aviones privados, lo que podría poner fin a los cruceros hacia la isla.