Cristina Fernández solicita el sobreseimiento del caso 'Hotesur', por el cual está siendo investigada

"Solicito que se disponga mi sobreseimiento en los hechos que se me indaguen", ha indicado Fernández tras comparecer ante el juez Julián Ercolini, que se encuentra al frente de la pesquisa sobre los negocios de la empresa hotelera, propiedad de la familia de la exmandataria.

Fernández, que ha señalado que se encuentra ante una "ficción de jueves", ha aseverado que Hotesur es una sociedad familiar y que tiene toda su actividad documentada y bancarizada, según ha recogido la cadena Telesur.

Durante su declaración, la senadora ha rechazado que el magistrado leyera los cargos interpuestos contra ella. "No me pienso prestar a esta ficción de jueces que te leen tus derechos pero que luego no los aplican, lo mismo para los fiscales" y agregó que "todo esto es un inmenso disparate jurídico" al que no se prestaría.

La senadora por Unidad Ciudadana está acusada de "haber montado un circuito económico basado en la actividad hotelera que les habría permitido canalizar regularmente los fondos desde las empresas contratistas de la obra pública y sus vinculadas".

"Es tan arbitraria la intimación que ni siquiera se precisa cuáles son las conductas que conforman la supuesta maniobra de blanqueo de capitales, cuándo se habría consumado ni el modo en que se habría afectado el bien jurídico tutelado por la norma", ha denunciado Fernández, que ha destacado la falta de pruebas en su contra.

La causa surgió en 2016 tras una denuncia de la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra la expresidenta y sus hijos, a quienes acusaba de supuesto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos relacionados con supuestos negocios irregulares con esos empresarios.