Cristina Fernández insiste en la tesis de la "persecución" antes del inicio de su primer juicio

"En unas horas comenzará en Comodoro Py un juicio oral al que jamás debí haber sido citada", ha lamentado en su cuenta de Twitter, desde donde ha aludido al tribunal que determinará si se cometieron irregularidades en la adjudicación de decenas de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

El juicio, en el que se analizan 52 contratos valorados en 46.000 millones de pesos (casi 1.050 millones de euros), representa solo una de las varias causas abiertas contra Fernández de Kirchner, que el pasado fin de semana anunció que se presentaría a las próximas elecciones como compañera de fórmula de su antiguo jefe de gabinete, Alberto Fernández.

Para la senadora, el proceso que comienza este martes es "un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial". No obstante, ha prometido que acudirá, no como otros --a los que no ha citado-- que "no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías".

La expresidenta ha responsabilizado directamente a su sucesor en la Casa Rosada, Mauricio Macri, del "refrito de denuncias" que se analizarán en el nuevo proceso y que, según Fernández, ya habían sido descartadas en otro momento por "inexistencia de delito".

Así, ha subrayado que "jamás" intervino en las licitaciones de obras públicas puestas en cuestión, "realizadas por un órgano provincial que depende del Ministerio de Economía y de la gobernación de la provincia. "Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial", ha agregado.

"Los juicios deben buscar la verdad. Pero aquí no parece que esto vaya a ocurrir", ha añadido Fernández, crítica con la admisión de declaraciones de supuestos arrepentidos y con el trato recibido por sus abogados. En su opinión, en esta ocasión "no se trata de hacer justicia", sino de "armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas --cada vez con menos éxito-- de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo".