El modelo Tales Cotta muere durante un desfile de la Semana de la Moda de Brasil

La Semana de la Moda de Sao Paulo ha quedado marcada por la tragedia. Durante el desfile de la marca Ocksa, el modelo Tales Cotta sufría un desmayo desplomándose al suelo en mitad de la pasarela. A pesar de ser atendido por el servicio médico no ha conseguido sobrevivir.

El público quedó muy sorprendido y aunque fue atendido rápidamente, solo poco después la organización comunicaba que no se había podido hacer nada por su vida y lamentaba la muerte del joven modelo. "Sufrió un mal súbito en el desfile y pese a que fue atendido rápidamente y conducido al hospital, no resistió", han declarado fuentes oficiales.





A pesar de la triste y sorprendente noticia, la Semana de la Moda de Brasil continúo con su agenda programa, generando así la polémica. "No deberías estar aquí, no deberíamos estar aquí. Acaba de morir una persona y estáis aquí como si la vida no valiese nada", gritó durante un desfile un trabajador del acto antes de abandonar el recinto.

Nombres de la moda, como Vogue Brasil, la marca para la que desfilaba y la propia organización han querido transmitir su pésame a sus familias y dar un último adiós a Tales, del que todavía se desconoce la causa de su muerte.