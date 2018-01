Correa lidera la campaña por el 'no' en el referéndum

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa ha llamado este sábado a rechazar en las urnas el referéndum convocado por el actual mandatario, Lenín Moreno, para prohibir la reelección indefinida, en un paso que lo convierte en el líder de la oposición al Gobierno.

El exmandatario acusa a su heredero político de pretender, mediante reformas de la Constitución aprobada en 2008, apoderarse de otros poderes del Estado, derrumbar su proyecto político socialista instaurado hace una década y limitar su participación en futuras elecciones.

"Ellos podrán tener la prepotencia, el abuso, el poder, sus medios de comunicación. Nosotros los tenemos a ustedes y de casa en casa, de esquina en esquina hay que decirles a los traidores: No", ha señalado Correa en la ciudad de Montecristi, donde ha lanzado formalmente una campaña en contra del referéndum.

"Quieren que yo no me postule a candidato (...) no contentos con eso la hacen retroactiva. Ellos están destrozando la patria, la institucionalidad por su mediocridad, por su cobardía", ha aseverado.

Además de eliminar la figura de la reelección indefinida, el referéndum que se celebrará el próximo 4 de febrero, plantea la reestructuración de un ente nominador de autoridades reguladoras y acciones contra los funcionarios públicos que hayan cometido actos de corrupción, entre otros asuntos.

Los partidos opositores y movimientos sociales que mantuvieron tensas relaciones con Correa durante su Gobierno han expresado su apoyo al referéndum y han aplaudido la eliminación de la figura de la reelección indefinida de la Constitución.

La última encuesta publicada por Cedatos muestra una aprobación del 72,2 por ciento a la convocatoria al referéndum por parte de los ecuatorianos.