La defensa de Correa asegura que no descarta pedir asilo político en Bélgica

"Estamos pensando en todas las posibilidades", ha asegurado su abogado, Christophe Marcharnd, que ha aclarado que aún no ha llegado ninguna orden de extradición y que están en contacto permanente con el poder judicial belga, al que le han expresado su "total disposición".

El fiscal general de Ecuador, Paúl Pérez, ha solicitó este martes prisión preventiva contra el expresidente Correa por incumplir la medida cautelar de presentarse de forma periódica ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal ecuatoriana de noticias, Andes, Pérez requirió, además, que se notifique a Interpol a través de una 'alerta roja' para que el exmandatario sea detenido y extraditado al país.

"No se si va a llegar, pero no sería razonable que prospere teniendo en cuenta que reside en Bélgica desde julio de 2017, por lo que la detención sería innecesaria al no existir riesgo de fuga", ha explicado Marchand.

Además, espera que la Interpol no admita la alerta roja para "arrestar a alguien víctima de una persecución política". "No sé si la van a admitir o no, pero Interpol es independiente y existe para garantizar que tras una orden de arresto no hay problemas de persecución política", en cuyo caso el proceso se paralizaría.

El pasado mes de junio, la Fiscalía ecuatoriana le acusó de los delitos de asociación ilícita y secuestro por el supuesto intento de rapto que sufrió el líder opositor Fernando Balda en 2012 cuando estaba en Bogotá, una causa que se ha reactivado tras seis años de letargo porque, de acuerdo con la presunta víctima, la anterior administración la bloqueó.

La jueza del caso, Daniela Camacho, dictó una medida cautelar por la cual a partir del 2 de julio Correa debe presentarse cada quince días en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, a pesar de que el líder izquierdista vive en Bélgica, país natal de su mujer, desde que el 24 de mayo de 2017 abandonó el Palacio de Carondelet.