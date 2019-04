Corbyn reprocha a May que no quiera ceder nada en la negociación para un Brexit pactado

"El problema es que el Gobierno no parece que vaya a moverse de sus líneas rojas originales", ha afirmado Corbyn en declaraciones a la prensa antes de los contactos programados para esta noche entre ambas partes. El martes habrá nuevas negociaciones.

"He planteado una unión aduanera con la Unión Europea para tener acceso al mercado y en particular para proteger los derechos de los consumidores, el medio ambiente y los trabajadores (...). Hasta ahora no hemos conseguido esto", ha argumentado.

El Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la UE negociado por May con Bruselas ha sido rechazado en hasta tres ocasiones por el Parlamento británico debido a la oposición del Partido Laborista, que defiende una salida de la UE con mayor vinculación a Bruselas, y los 'brexiters', el ala del Partido Conservador de May que rechaza cualquier tipo de condicionamiento de la UE en la relación posterior.

La fecha prevista para el Brexit era el 29 de marzo, pero la falta de ratificación del Acuerdo de Retirada ha propiciado una prórroga hasta el 12 de abril y previsiblemente se aplazará aún más allá. Mientras, May intenta ahora negociar modificaciones en el texto para que la oposición laborista respalde la iniciativa y evitar así un Brexit caótico.