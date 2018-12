Corbyn ha indicado que considera "inaceptable" la decisión de May de posponer hasta la tercera semana de enero la votación en el Parlamento sobre el Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la UE y por eso ha presentado una moción de censura contra la persona de May por no permitir una votación inmediata.

La fórmula de la moción de censura personal podría facilitar el voto contra May o la abstención de los rebeldes del Partido Conservador, que tampoco quieren facilitar el acceso de Corbyn al poder.