Corbyn plantea a May adelantar la vuelta al trabajo de los diputados para votar el Brexit

La Cámara de los Comunes suspendió sus trabajos el 21 de diciembre y no volverá hasta el día 7 de enero, a pesar de que el Tratado de Retirada debe recibir la luz verde parlamentaria antes del 21 de enero. A día de hoy, May no cuenta con los apoyos suficientes para lograr el 'sí'.

La idea de la primera ministra es someter el texto a votación la semana del 14 de enero, pero Corbyn ha abogado en una entrevista a 'The Independent' por zanjar el trámite "cuanto antes". El líder laborista ya criticó duramente la decisión de May de aplazar a última hora la votación que iba a tener lugar a mediados de diciembre.

"Quiero que votemos cuanto antes, es lo que llevo diciendo las últimas dos semanas y, si esto significa convocar el Parlamento, adelante", ha remachado Corbyn, que no obstante ha apuntado que este potencial adelanto está "en manos" de la dirigente conservadora.

Corbyn teme que, a medida que pasen los días, el margen de debate se reduzca. "Lo que sospecho es que es una maniobra completamente cínica para que corra el reloj y dejar a los diputados entre la espada y la pared", ha advertido, en alusión a la posibilidad de que se vean abocados a aprobar un plan con el que no comulgan solo por evitar la salida sin acuerdo de la UE.