Continúa la presión sobre las ONG en el Mediterráneo: el barco de la ONG Open Arms, detenido

El buque de la ONG ProActiva Open Arms ha sido inmovilizado este fin de semana en Italia. La Fiscalía de Catania ha tomado esta decisión tras acusar a la ONG de un delito de “promoción de la migración ilegal” en Italia. Los líderes de la organización decidieron obviar las órdenes de los guardacostas libios y trasladar a 218 personas al puerto de Pozzallo, en el sur de Sicilia.

El comandante de la nave y coordinador de la ONG en esta misión también ha sido detenido, está acusado de delinquir en materia de migración ilegal. Según el diario italiano ‘La Reppublica’, la Policía del país se presentó el domingo en el barco y pidió toda la documentación. El comandante, Marc Reig, exigió una orden judicial para dar la información y por ello le detuvieron.

Estas decisiones juridiciales llegan tras lo ocurrido durante la jornada del sábado. El barco de Open Arms superó un incidente con los guardacostas de Libia cuando rescataban a 218 personas que intentaban cruzar el mar y llegar a Europa en una patera. Las fueras de seguridad libias exigieron a las autoridades de la embarcación que les entregaran a los migrantes y estos se negaron. Desde la ONG denuncian que recibieron amenazas de muerte.





ALARMA AHORA! Guardacostas Libios a 73 millas de su costa amenazan a barco de bandera española con disparar a matar si no les entregamos las mujeres y los niños rescatados. pic.twitter.com/ZHYca1QliB

— Oscar Camps (@campsoscar) 15 de marzo de 2018





El buque consiguió salir de aguas libias y entrar en zona internacional para trasladar a todas las personas hasta el puerto italiano. Una vez allí, la Fiscalía intervino ha decidido inmovilizar el barco ya que consideran que el trabajo que están realizando no puede terminar en un puerto italiano con los migrantes allí. "Han cometido el crimen de la solidaridad", se ha lamentado la abogada Rosa Emanuela Lo Faro, responsable de la defensa del comandante del 'Open Arms'. "El decreto ley 286 de 1998 dice claramente que no comete delito quien rescata a personas", ha argumentado.





La presión sobre las ONG continúa

No es la primera vez que Open Arms critica la presión que reciben en el Mar Mediterráneo para que no realicen la labor humanitaria en la que están implicados. La ONG denunció este verano otro encontronazo con los guarda costas libios. Estos exigieron de nuevo que el buque de Open Arms no interviniese en un rescate y lanzaron tiros al aire para disuadir a los trabajadores humanitarios.





Sucedió ayer 8:30am en aguas internacionales. Patrullera guardacostas Libios, formados y financiados #UE, amenaza y dispara #OpenArmspic.twitter.com/tYqeBDFclF

— PROACTIVA OPEN ARMS (@openarms_fund) 8 de agosto de 2017





La ONG alemana Jugend Rettet también fue acusada por la Fiscalía, en la isla de Sicilia, por acoger en su barco a personas “entregadas directamente a los traficantes”. Por ello, desde el pasado mes de agosto decidieron abandonar el Mediterráneo central por negarse a aceptar este acuerdo.