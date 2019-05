La ex jefa de los Conservadores Andrea Leadsom presenta su candidatura para suceder a May

En declaraciones al dominical 'The Sunday Times', Leadsom ha asegurado que, de ser elegida primera ministra, Reino Unido abandonaría la UE en octubre "con o sin un acuerdo".

Tras anunciar su intención de presentar su candidatura, Leadsom ha dicho que "para tener éxito en una negociación hay que estar preparado para abandonar".

Además, ha señalado que tiene la "experiencia y confianza" necesarias para "guiar al país hacia un futuro brillante" y que haría un "esfuerzo significativo" para encontrar "un acuerdo con el que todos puedan convivir", según recoge el diario 'The Sun'.

Horas antes de Leadsom el ex minstro de Exteriores para el Brexit Dominic Raab también ha anunciado que se postula a un cargo al que también aspiran el ex ministro de Exteriores y favorito Boris Johnson, el ministro de Exteriores Jeremy Hunt, el ministro para el Desarrollo Internacional Rory Stewart, el ministro de Salud Matt Hancock, y la ex ministra de Trabajo y Pensiones Esther McVey.

Leadsom había dimitido este miércoles de su cargo asegurando que no creía que el Gobierno de Theresa May fuese a cumplir con el Brexit, al tiempo que instó a la primera ministra a "tomar las decisiones correctas" para Reino Unido, el Ejecutivo y los 'tories'.

Así, la exjefa de los conservadores criticó "la tolerancia con los miembros del Gabinete que han abogado por políticas contrarias a la posición del Gobierno y han llevado a un quiebre total de la responsabilidad colectiva".

Además, se mostró consciente de que su dimisión se producía un día antes de que Reino Unido abriese las urnas para las que deberían ser sus últimas elecciones al Parlamento Europeo y argumentó que no podía apoyar una ley a la que se opone por completo. "He sopesado cuidadosamente el momento de mi decisión", aseguró sobre su dimisión.

En su despedida, tuvo unas palabras para May, de la que alabó la "integridad, resolución y determinación" que ha probado como primera ministra, si bien al mismo tiempo la ha urgido a "tomar las decisiones correctas para el país, para el Gobierno y la el partido".