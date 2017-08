El Congreso de EE.UU busca frena los planes de Trump sobre seguridad cibernética con Rusia

Un proyecto de ley impulsado por el senador demócrata Ron Wyden establece que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendría que notificar al cuerpo legislativo si quisiera crear una unidad de seguridad cibernética en coalición con Rusia. Se trata de una propuesta que ha sido muy criticada por todo el espectro político.

La propuesta forma parte de la Ley de Autorización de Inteligencia anual, que ya fue aprobada por la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense en julio, pero se ha hecho pública recientemente por su contenido sensible sobre operaciones de Inteligencia. Lo dispuesto en la ley es que Trump tendría que dotar al Congreso de un informe que describa el tipo de información que compartiría con Rusia y la forma en que abordaría sus intereses en materia de Inteligencia.

Esta es la reacción del Congreso a un tweet publicado por Trump en julio en el que revelaba que había debatido con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la posibilidad de crear una "unidad de ciberseguridad impenetrable" para abordar cuestiones como el riesgo de intromisión cibernética en las elecciones.

Putin & I discussed forming an impenetrable Cyber Security unit so that election hacking, & many other negative things, will be guarded..